Usa spari vicino alla Casa Bianca | colpiti due militari

Periodicodaily.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Sparatoria vicino alla Casa Bianca, tra la 17esima e la I strada. Lo riferisce la Nbc citando la polizia di Washington. Due militari in uniforme, apparentemente membri della Guardia Nazionale statunitense, sono stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco nel centro di Washington, ha aggiunto l'Abc citando proprie fonti.   —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

usa spari vicino casaUsa, spari vicino alla Casa Bianca: diverse persone colpite - Tra le vittime, riposta la Cnn, almeno un membro della Guardia Nazionale. Riporta lapresse.it

usa spari vicino casaSparatoria vicino alla Casa Bianca. Cnn: «Colpite diverse persone tra cui un militare, tre ricoverati in ospedale» - Diverse persone sono rimaste colpite in una sparatoria ad un isolato dalla Casa Bianca. Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Spari Vicino Casa