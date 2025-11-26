Usa spari vicino alla Casa Bianca | colpiti due militari
(Adnkronos) – Sparatoria vicino alla Casa Bianca, tra la 17esima e la I strada. Lo riferisce la Nbc citando la polizia di Washington. Due militari in uniforme, apparentemente membri della Guardia Nazionale statunitense, sono stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco nel centro di Washington, ha aggiunto l'Abc citando proprie fonti. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
