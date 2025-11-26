Usa spari vicino alla Casa Bianca | colpiti due militari della Guardia nazionale

Sparatoria a un isolato dalla Casa Bianca. Colpiti due militari della Guardia nazionale. Fermato un sospettato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

