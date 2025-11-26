Usa spari vicino alla Casa Bianca | colpiti due militari della Guardia nazionale
Sparatoria a un isolato dalla Casa Bianca. Colpiti due militari della Guardia nazionale. Fermato un sospettato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Spari vicino alla Casa Bianca, colpite diverse persone - facebook.com Vai su Facebook
Sparatoria vicino alla Casa Bianca, colpiti due soldati della Guardia Nazionale. Fermato un sospetto #ANSA Vai su X
Usa, spari vicino alla Casa Bianca: diverse persone colpite - Tra le vittime, riposta la Cnn, almeno un membro della Guardia Nazionale. Da msn.com
Usa, spari vicino alla Casa Bianca: uccisi due uomini della Guardia nazionale - Tre persone sono state ferite in una sparatoria avvenuta vicino alla Casa Bianca, ma di loro poco dopo il ricovero in ospedale non ce l'hanno fatta. Lo riporta msn.com
Usa, spari vicino alla Casa Bianca. Trump al sicuro in Florida - La polizia ha arrestato una persona a Washington, dopo che due uomini della Guardia Nazionale sono stati feriti da colpi d'arma da fuoco vicino alla Casa Bianca ... Scrive milanofinanza.it