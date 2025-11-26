Usa i danni del tornado che ha colpito il Texas

Sono ingenti i danni causati da un tornado che ha attraversato l’area di Houston, in Texas, colpendo oltre 100 case all’inizio di un’intensa settimana di viaggio in coincidenza della festa del Ringraziamento. Non sono stati segnalati feriti a causa della tempesta di lunedì, ma il maltempo ha sradicato alberi, abbattuto linee elettriche e sparso detriti in alcuni quartieri a nord-ovest. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, i danni del tornado che ha colpito il Texas

