La fine del conflitto in Ucraina sembrava, per la prima volta, realmente a portata di mano, grazie al piano in 19 punti (figlio di quello da 28 elaborato da Donald Trump, ormai cestinato) discusso e messo a punto – in segreto – sull’asse Washington-Kiev a Ginevra (col successivo intervento dell’Unione europea ) e su quello Washington-Mosca ad Abu Dhabi. Zelensky si era detto pronto alla pace. Tanto che ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva dichiarato che Kiev è pronta ad andare avanti con l’accordo di pace sostenuto dagli Stati Uniti e si era detto prontissimo a discuterne i punti delicati con Trump, in colloqui ai quali avrebbero dovuto includere anche gli alleati europei, da tenersi il prima possibile. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Usa e Ucraina esultano per il nuovo piano di pace. Ma Mosca frena: “Per noi esistono solo i 28 punti di Trump”

