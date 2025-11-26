Urologia da Perugia la spinta definitiva verso la chirurgia robotica

Perugiatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perugia al centro di un importante convegno medico in ambito urologico.  Alla Posta dei Donini a San Marino in Campo, i più grandi esperti in materia, con particolare riferimento alla neoplasia vescicale, si sono dati appuntamento per condividere esperienze di lavoro e creare delle linee guida. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Urologia Perugia Spinta Definitiva