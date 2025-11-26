Uomo molesta una tartaruga alle Hawaii per farsi una foto scoppia la polemica sul Web | Disgustoso e inquietante

“Vedere quel video è stato inquietante e disgustoso, mi si è fermato il cuore”. Melina Clark, attivista per la tutela della vita marina, ha commentato così il video che sta facendo il giro dei social in cui un turista esibisce in trofeo una tartaruga marina verde hawaiana sulle spiagge di Honolulu alle Hawaii. Tocca segnalare che incidenti come questo non sono rari. Le Honu, la specie di tartarughe locali, sono spesso soggette a dimostrazioni esibizioniste da parte di turisti incuranti del quieto vivere della fauna marina. I funzionari del Dipartimento delle risorse terrestri e naturali sono ora al lavoro per individuare il responsabile, del resto il disturbo o la molestia (che costituisce anche esclusivamente un avvicinamento forzato) di una specie protetta è un reato punito fino ad un anno di reclusione e con un minimo di 250 dollari di multa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

