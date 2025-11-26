Uomini e Donne registrazione 25 novembre | Gemma bacia Antonio

2anews.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione martedì 25 novembre. Gemma Galgani bacia a stampo il cavaliere Antonino. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di martedì 25 novembre. In questa puntata spazio ai troni di Sara e Cristiana, assenti nella registrazione di ieri. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si parte dal trono . 🔗 Leggi su 2anews.it

uomini e donne registrazione 25 novembre gemma bacia antonio

© 2anews.it - Uomini e Donne, registrazione 25 novembre: Gemma bacia Antonio

Leggi anche questi approfondimenti

uomini donne registrazione 25Uomini e Donne, anticipazioni registrazione di oggi 25 novembre 2025/ Flavio Ubirti annuncia la scelta? - Uomini e Donne, anticipazioni registrazione di oggi 25 novembre 2025: Flavio Ubirti annuncia la scelta? Lo riporta ilsussidiario.net

uomini donne registrazione 25Anticipazioni Uomini e Donne: bacio appassionato e scontri - Anticipazioni Uomini e Donne del 25 novembre: baci, scontri e nuovi intrecci tra trono over e classico. Riporta blogtivvu.com

uomini donne registrazione 25Anticipazioni Uomini e Donne, scatta un altro bacio per una Tronista - Scopri gli eventi del Trono Over e le evoluzioni della registrazione di oggi. Riporta mondotv24.it

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Registrazione 25