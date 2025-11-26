Uomini e Donne registrazione 25 novembre | Gemma bacia Antonio

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione martedì 25 novembre. Gemma Galgani bacia a stampo il cavaliere Antonino. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di martedì 25 novembre. In questa puntata spazio ai troni di Sara e Cristiana, assenti nella registrazione di ieri. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si parte dal trono . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Uomini e Donne, registrazione 25 novembre: Gemma bacia Antonio

Leggi anche questi approfondimenti

Panchine rosse e spot servono, ma non bastano. La violenza sulle donne non inizia con un gesto estremo: nasce molto prima, quando una donna non ha autonomia economica, servizi adeguati, pari opportunità. Quando studia più degli uomini, ma lavora me - facebook.com Vai su Facebook

"Uomini e Donne", è già finita tra Gemma e Luigi #uominiedonne #24novembre Vai su X

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione di oggi 25 novembre 2025/ Flavio Ubirti annuncia la scelta? - Uomini e Donne, anticipazioni registrazione di oggi 25 novembre 2025: Flavio Ubirti annuncia la scelta? Lo riporta ilsussidiario.net

Anticipazioni Uomini e Donne: bacio appassionato e scontri - Anticipazioni Uomini e Donne del 25 novembre: baci, scontri e nuovi intrecci tra trono over e classico. Riporta blogtivvu.com

Anticipazioni Uomini e Donne, scatta un altro bacio per una Tronista - Scopri gli eventi del Trono Over e le evoluzioni della registrazione di oggi. Riporta mondotv24.it