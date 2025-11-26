Uomini e Donne Martina Grado aggiorna i fan dopo l’infortunio | Non mollo apprezzo i progressi

Nelle scorse settimane Martina Grado aveva annunciato di aver subito un infortunio che le impediva di allenarsi come avrebbe voluto. La giovane, conosciuta e apprezzata dal pubblico grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, ha sempre condotto una vita tranquilla insieme al fidanzato Giacomo Czerny, lontana dalle luci della ribalta come molti altri colleghi. Ora, però, Martina ha voluto rassicurare i fan sul suo stato di salute: “Non mollo e cerco di non perdermi d’animo, apprezzando i progressi fatti.” La risonanza di dicembre e il ritorno alla routine. Parlando delle sue condizioni, Martina ha spiegato di avere ancora alcune incertezze, ma di guardare avanti con ottimismo: “Ho voglia di tornare alla mia routine e di allenarmi, lasciandomi questo periodo alle spalle, anche se mi ha insegnato tanto. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Uomini e Donne, Martina Grado aggiorna i fan dopo l’infortunio: “Non mollo, apprezzo i progressi”

Contenuti che potrebbero interessarti

#uominiedonne: le anticipazioni della registrazione di oggi. ?ATTENZIONE SPOILER!!!? Questo pomeriggio si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Queste le anticipazioni riportate da #lorenzopugnaloni: - - - - - - - - - - - TRONO - facebook.com Vai su Facebook

"Uomini e Donne", è già finita tra Gemma e Luigi #uominiedonne #24novembre Vai su X

Uomini e donne, i 30 anni di Martina Grado: "l'amore (per Giacomo) ci ha tenuti insieme" - Da allora non si sono più lasciati, anche quando la loro diversità li aveva fatti allontanare ... Come scrive today.it

Uomini e Donne, Martina Grado e Giacomo Czerny confermano la crisi e rivelano come va adesso tra loro - Scopri il percorso di Martina Grado e Giacomo Czerny a 'Uomini e Donne' e come la loro storia d'amore si è evoluta. Si legge su mondotv24.it

Uomini e Donne, Giacomo Czerny compie 30 anni: la frase choc di Martina Grado/ La dedica social è virale - Martina Grado e Giacomo Czerny, altro che crisi: la dedica per i 30 anni di lui spazza via ogni dubbio. Come scrive ilsussidiario.net