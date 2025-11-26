Uomini e Donne l' opinione della puntata | nuovo bacio tra Jakub e Sara ma chi crede al corteggiatore?

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 26 dicembre 2025 su Canale 5, Sara e Jakub si baciano ancora. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, l'opinione della puntata: nuovo bacio tra Jakub e Sara, ma chi crede al corteggiatore?

Altre letture consigliate

È successo. Ieri in un post avevamo chiesto agli uomini che ci seguono che per la giornata Internazionale contro la violenza maschile sulle donne, lì 25 novembre, non postassero sostegno alle nostre lotte o vicinanza ai nostri dolori. “Postate qualche riflession - facebook.com Vai su Facebook

"Uomini e Donne", è già finita tra Gemma e Luigi #uominiedonne #24novembre Vai su X

Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 24/11/25 - Guardando la puntata di Uomini e Donne di oggi ho realizzato di avere un sog ... Si legge su isaechia.it

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: volano stracci tra Sara e Cristiana, "Pagliaccia" - Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 25 novembre 2025 su Canale 5, Sara Gaudenzi e Cristiana Anania ci vanno giù pesante. Segnala msn.com

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma maleducata con Luigi, Roberto è il nuovo amore all'orizzonte? - Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 24 novembre 2025 su Canale 5, Gemma cotta di Roberto che sembra ricambiarla. Come scrive msn.com