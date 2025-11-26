L’esordio di Roberto S. nello studio di Uomini e Donne è stato sobrio eppure memorabile. L’accoglienza ironica di Tina Cipollari ha rotto il ghiaccio, poi è arrivato il suo racconto, scandito da poche parole e da una richiesta chiara: conoscere Gemma Galgani. Età e professione non sono stati rivelati, in linea con la scelta del programma di far parlare il percorso prima della scheda. Quel che emerge, però, è il profilo di un uomo attivo, legato allo sport e alla natura, che porta con sé una perdita importante e la volontà di rimettersi in gioco. Età, lavoro e vira privata di Piero del trono over Uomini e Donne, Roberto S. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, chi è Roberto S.: età, lavoro, passioni e la triste perdita della ex