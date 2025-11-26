Uomini e Donne anticipazioni | Gemma bacia Antonio caos tra Sara Jakub e Cristiana
Uomini e Donne, registrazione 26 novembre. Come riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, il 25 novembre sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Una giornata intensa, tra baci, lacrime e scontri. Gemma bacia Antonio e chiude con Roberto. Protagonista immancabile, Gemma Galgani ha vissuto un momento sorprendente in studio con il bacio a stampo con Antonio. Una svolta che ha portato la dama torinese a chiudere la conoscenza con Roberto. Marina lascia lo studio in lacrime. Clima teso quando Marina è uscita piangendo, frustrata per aver difeso a lungo Marcello e per essere stata attaccata dal parterre. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
