Uomini e Donne Agnese De Pasquale presa di mira per il bacio a Roberto | Sei solo una put***a

Agnese De Pasquale vittima di violenza verbale sui social. La dama del trono over di Uomini e Donne difende il suo diritto di baciare Roberto Priolo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, Agnese De Pasquale presa di mira per il bacio a Roberto: “Sei solo una put***a”

Altri contenuti sullo stesso argomento

#uominiedonne: le anticipazioni della registrazione di oggi. ?ATTENZIONE SPOILER!!!? Questo pomeriggio si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Queste le anticipazioni riportate da #lorenzopugnaloni: - - - - - - - - - - - TRONO - facebook.com Vai su Facebook

"Uomini e Donne", è già finita tra Gemma e Luigi #uominiedonne #24novembre Vai su X

Agnese De Pasquale rompe il silenzio e risponde agli haters che l’hanno attaccata - Agnese De Pasquale rompe il silenzio e risponde agli haters che l’hanno attaccata é una delle protagoniste più ... Lo riporta ilvicolodellenews.it

Roberto Priolo e Agnese De Pasquale lasciano Uomini e Donne/ Web in delirio: “Bellissima coppia” - Nelle scorse puntate, infatti, Roberto ha dichiarato di essersi innamorato di Agnese che ha poi avuto qualche dubbio di fronte ad una segnalazione che vedeva il cavaliere insieme a Francesca un’ex ... ilsussidiario.net scrive

Uomini e donne, Agnese offesa per i baci in tv: 'Violenza verbale inammissibile' - Sui social, Agnese ha risposto a tono a chi le ha dato della poco di buono per i baci passionali che si è scambiata con Roberto in studio ... Scrive it.blastingnews.com