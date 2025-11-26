Uomini autori di violenza seguiti dal centro Ldv dell' Ausl Romagna numeri in crescita significativa

Dai 31 uomini autori di violenza seguiti nel 2019 ai 144 casi presi in carico lo scorso anno, un numero destinato ad essere superato nel 2025 visto che al 15 novembre sono già 127 le adesioni. Sono i significativi dati di attività del Centro Ldv (Liberiamoci dalla Violenza) dell’Ausl della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

? . Le leggi permettono di punire gli autori di reato e tentano di tutelare le vittime, ma è solo lavorando sulla cultura della nostra società a partire dai più giovani, insegnando agli uomini a riconoscere e ad ammettere le proprie fragilità emotive, potre - facebook.com Vai su Facebook

“RESPONSABILITÀ E CAMBIAMENTO: IL LAVORO CON GLI UOMINI AUTORI DI VIOLENZA”, CONVEGNO A POTENZA Vai su X

Liberiamoci dalla Violenza; in aumento gli uomini seguiti dal Centro - Dai 31 uomini autori di violenza seguiti nel 2019 ai 144 casi presi in carico lo scorso anno, un numero destinato ad essere superato nel 2025 visto che al 15 novembre sono già 127 le adesioni. Scrive msn.com

L'altra faccia della lotta alla violenza di genere: lavorare sugli uomini per proteggere le donne - di Cuneo, il Centro Uomini Autori di Violenza, dove sono già 150 gli uomini seguiti in due anni ... Come scrive targatocn.it

Quegli uomini che non vogliono uccidere (o picchiare) le donne: dentro un Centro per uomini autori e potenziali autori di violenza di genere: «Mi sono riconosciuto in un film ... - Siamo entrati in un Cuav, un centro dedicato ai percorsi di recupero per uomini che hanno commesso o rischiano di commettere violenza conto le donne. Segnala open.online