Un’ora con Marcello Bramati parliamo di | Ripensare la scuola del terzo millennio
Un nuovo evento esclusivo di Orizzonte Scuola con uno dei protagonisti più originali e appassionati del dibattito educativo italiano: Marcello Bramati, insegnante di lettere in un liceo milanese, già docente nella sezione ospedaliera dell’Ospedale Niguarda. Giornalista e scrittore, collabora con Panorama.it e altre testate, occupandosi di scuola, educazione e cultura. Laureato in Lettere e in Storia, ha conosciuto . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
News recenti che potrebbero piacerti
Un’ora con Marcello Bramati, parliamo di: “Ripensare la scuola del terzo millennio” Vai su X
Un’ora con Marcello Bramati, parliamo di: “Ripensare la scuola del terzo millennio” - Un nuovo evento esclusivo di Orizzonte Scuola con uno dei protagonisti più originali e appassionati del dibattito educativo italiano: Marcello Bramati, insegnante di lettere in un liceo milanese, già ... Riporta orizzontescuola.it