Unieuro il cuore non basta | la clamorosa rimonta non riesce la capolista Pesaro espugna il Palafiera

Forlitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un super Allen nel finale non basta all’Unieuro per fermare la corsa di Pesaro. La capolista Victoria Libertas ha espugnato il Palafiera con il punteggio di 91-88, al termine di un match che la squadra di coach Antimo Martino ha provato a riaprire nell’ultimo quarto, dopo essere andata sotto di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

unieuro cuore basta clamorosaUnieuro, il cuore non basta: la clamorosa rimonta non riesce, la capolista Pesaro espugna il Palafiera - La capolista Victoria Libertas espugna il Palafiera col punteggio di 88 a 91 al termine di un match che la squadra di co ... Si legge su forlitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Unieuro Cuore Basta Clamorosa