Unicusano Avellino espugna il campo dell' Estra Pistoia | 65-78

Avellinotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Unicusano Avellino Basket nel turno infrasettimanale viola il campo dell'Estra Pistoia con il punteggio di 65-78. Un match ben approcciato dalla squadra di coach Di Carlo, che fa sentire agli avversari l'aggressività difensiva giocando con continuità e portando a casa punti preziosi.Una partita. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

A2 - L'Unicusano Avellino Basket nel PalaCarrara della Estra Pistoia - Al termine di una stagione irta di difficoltà, culminata con la retrocessione, l’Estra Pistoia è ripartita dalla Serie A2 ed oggi sarà avversaria ... Come scrive msn.com

unicusano avellino espugna campoAlla scoperta della Unicusano Avellino, avversaria sabato sera di RBR - La febbre del sabato sera colpisce la Dole Rimini che per la seconda volta in questo campionato sarà impegnata in un anticipo di Serie A2, più precisamente sabato 22 novembre (ore 20:30) al Pala Del M ... Riporta newsrimini.it

unicusano avellino espugna campoA2 - Unicusano Avellino, Coach Di Carlo si presenta: “Pronti a far scattare la scintilla” - Il tecnico di Santa Maria Capua Vetere ha incontrato stampa e tifosi, cogliendo l’occasione ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Unicusano Avellino Espugna Campo