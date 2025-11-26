Unicusano Avellino espugna il campo dell' Estra Pistoia | 65-78
L'Unicusano Avellino Basket nel turno infrasettimanale viola il campo dell'Estra Pistoia con il punteggio di 65-78. Un match ben approcciato dalla squadra di coach Di Carlo, che fa sentire agli avversari l'aggressività difensiva giocando con continuità e portando a casa punti preziosi.Una partita. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Sfida delicata quella di stasera per l'Estra Pistoia che, nel turno infrasettimanale valido come 14^ giornata del campionato di serie A2, affronterà l'ambizioso Unicusano Avellino; il match si gioca al Lumosquare con inizio alle ore 20.30. I biancorossi, che stann - facebook.com Vai su Facebook
A2 - L'Unicusano Avellino Basket nel PalaCarrara della Estra Pistoia - Al termine di una stagione irta di difficoltà, culminata con la retrocessione, l’Estra Pistoia è ripartita dalla Serie A2 ed oggi sarà avversaria ... Come scrive msn.com
Alla scoperta della Unicusano Avellino, avversaria sabato sera di RBR - La febbre del sabato sera colpisce la Dole Rimini che per la seconda volta in questo campionato sarà impegnata in un anticipo di Serie A2, più precisamente sabato 22 novembre (ore 20:30) al Pala Del M ... Riporta newsrimini.it
A2 - Unicusano Avellino, Coach Di Carlo si presenta: “Pronti a far scattare la scintilla” - Il tecnico di Santa Maria Capua Vetere ha incontrato stampa e tifosi, cogliendo l’occasione ... Si legge su msn.com