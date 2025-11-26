Unicredit al Forum delle economie le sfide della filiera logistica e trasporti in Sicilia

Nel corso del Forum delle economie su logistica e trasporti, organizzato da Unicredit il 25 novembre 2025 in collaborazione con Confindustria Catania e con la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, è stato presentato lo studio di Prometeia sulla filiera siciliana della logistica e del trasporto merci nel nuovo contesto geopolitico mondiale. Un comparto che oggi si trova a convivere con vincoli di breve periodo e dinamiche di lungo spesso divergenti. Il contesto geopolitico e le prospettive per la filiera. Tra i primi, dopo il rallentamento, forse fisiologico, dell’internazionalizzazione delle catene globali del valore e l’evento pandemico, hanno sempre più rilevanza i temi e gli eventi di geopolitica, che stanno ridisegnando le geografie delle relazioni economiche, facendo emergere blocchi a volte in forte contrapposizione tra loro. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Unicredit, al Forum delle economie le sfide della filiera logistica e trasporti in Sicilia

Altri contenuti sullo stesso argomento

Lo studio presentato da Prometeia a Catania nel corso del Forum delle Economie di UniCredit: la Sicilia rappresenta il 21% del traffico marittimo nazionale ma il sistema che dovrebbe intercettare valore da questi flussi è molto ridotto - facebook.com Vai su Facebook

A Catania, il Forum delle Economie UniCredit accende i riflettori su logistica e trasporti: quasi 6mila imprese, 4 mld di fatturato e un potenziale enorme per diventare hub del Mediterraneo. La sfida? Crescita, innovazione e sostenibilità. Vai su X

Unicredit, al Forum delle economie le sfide della filiera logistica e trasporti in Sicilia - Nel corso del Forum delle economie su logistica e trasporti, organizzato da Unicredit il 25 novembre 2025 in collaborazione con Confindustria Catania e con la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, ... msn.com scrive

UniCredit, Forum delle Economie: le sfide della filiera logistica e trasporti in Sicilia - La filiera della logistica e del trasporto merci si trova a convivere oggi con vincoli di breve periodo e dinamiche di lungo spesso divergenti. Da msn.com

Il Forum delle Economie di Unicredit – svolto questa mattina presso la Camera Di Commercio... - Il Forum delle Economie di Unicredit – svolto questa mattina presso la Camera Di Commercio del Sud Est Sic ... Da msn.com