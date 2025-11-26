Unicef | 1 bimbo su 4 vive abusi in casa

Servizitelevideo.rai.it | 26 nov 2025

13.35 Un bambino su 4 vive dove c'è violenza domestica.Sono i nuovi dati dell'Unicef I bambini in Oceania,Africa subsahariana e Asia centro-sud sono i più esposti al rischio di vivere con una madre che ha subito abusi fisici, emotivi o sessuali da parte del partner nell'ultimo anno. Almeno 610 milioni i bambini vivono in queste condizioni familiari, in cui "la violenza è parte integrante della vita quotidiana", ha detto Catherine Russell, direttore Unicef. "Sicurezza e autonomia delle donne sono fondamentali per il benessere dei bambini". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

