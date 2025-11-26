Oltre la metà dei bambini in Oceania e circa un terzo in Africa subsahariana e Asia centrale e meridionale sono vittime di violenza domestica; 28 milioni in Europa e Nord America.. 26 novembre 2025 – Secondo i nuovi dati dell’UNICEF 1 bambino su 4 – circa 610 milioni – vive con madri vittime di violenza da parte del partner. I bambini in Oceania, Africa subsahariana e Asia centrale e meridionale sono i più esposti al rischio di vivere con una madre che ha subito abusi fisici, emotivi o sessuali da parte del partner nell’ultimo anno, riflettendo le disuguaglianze diffuse e i modelli globali di abuso subiti dalle donne. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - UNICEF: 1 bambino su 4 vive con madri vittime di violenza da parte del partner