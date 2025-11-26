UNICEF | 1 bambino su 4 vive con madri vittime di violenza da parte del partner
Oltre la metà dei bambini in Oceania e circa un terzo in Africa subsahariana e Asia centrale e meridionale sono vittime di violenza domestica; 28 milioni in Europa e Nord America.. 26 novembre 2025 – Secondo i nuovi dati dell’UNICEF 1 bambino su 4 – circa 610 milioni – vive con madri vittime di violenza da parte del partner. I bambini in Oceania, Africa subsahariana e Asia centrale e meridionale sono i più esposti al rischio di vivere con una madre che ha subito abusi fisici, emotivi o sessuali da parte del partner nell’ultimo anno, riflettendo le disuguaglianze diffuse e i modelli globali di abuso subiti dalle donne. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
20 novembre | Giornata Mondiale del Bambino Oggi celebriamo i diritti di tutti i bambini: al gioco, alla salute, all’istruzione, a crescere protetti e ascoltati. In occasione di questa giornata, @unicef_como_italy ha portato sorrisi e spensieratezza ai giovani pazi - facebook.com Vai su Facebook
Dall'inizio del cessate il fuoco a Gaza il 10 ottobre scorso, Israele ha ucciso 2 bambini ogni giorno. A riferirlo è l'UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, che denuncia che almeno 67 bambini sono stati uccisi in "incidenti legati al conflitto" da quando Vai su X
Yemen: 10 anni di conflitto. Unicef, 1 bambino su 2 sotto i cinque anni è gravemente malnutrito - Oltre 10 anni di conflitto in Yemen hanno trasformato il Paese in una delle peggiori crisi umanitarie del mondo, con milioni di bambini intrappolati in condizioni disastrose. Si legge su agensir.it
Ogni 4 minuti un bambino ucciso da un atto di violenza. Il Rapporto Unicef - L'Unicef ha chiesto un'azione urgente per combattere la violenza che devasta le vite di milioni di bambini in tutto il mondo. Lo riporta huffingtonpost.it
La grande fame - Bambini sotto i 5 anni che vivono in condizioni di grave povertà alimentare con una probabilità fino al 50% maggiore di incorrere in malnutrizione acuta, potenzialmente letale. Si legge su rainews.it