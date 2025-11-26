Unhcr lancia la campagna Emergenza Inverno | la testimonianza di Hamoud padre di quattro figli in Siria che lotta per salvare la famiglia

Un inverno estenuante, con un’assistenza umanitaria drasticamente ridotta. È questa la drammatica realtà che milioni di rifugiati e sfollati stanno affrontando in questo momento in paesi come l’Ucraina, l’Afghanistan e la Siria. Mai come quest’anno, con i governi che riducono drasticamente il loro sostegno a organizzazioni come UNHCR, è fondamentale che tutti – cittadini, donatori privati, aziende – facciano la loro parte per salvare vite. Servono urgentemente risorse per riparare case bombardate, isolare abitazioni, fornire calore e coperte a bambini e anziani, garantire medicine e cibo caldo. 🔗 Leggi su Tpi.it

