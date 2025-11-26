Unhcr lancia la campagna Emergenza Inverno | la testimonianza di Hamoud padre di quattro figli in Siria che lotta per salvare la famiglia
Un inverno estenuante, con un’assistenza umanitaria drasticamente ridotta. È questa la drammatica realtà che milioni di rifugiati e sfollati stanno affrontando in questo momento in paesi come l’Ucraina, l’Afghanistan e la Siria. Mai come quest’anno, con i governi che riducono drasticamente il loro sostegno a organizzazioni come UNHCR, è fondamentale che tutti – cittadini, donatori privati, aziende – facciano la loro parte per salvare vite. Servono urgentemente risorse per riparare case bombardate, isolare abitazioni, fornire calore e coperte a bambini e anziani, garantire medicine e cibo caldo. 🔗 Leggi su Tpi.it
Scopri altri approfondimenti
UNHCR Italia - Agenzia ONU per i Rifugiati. . Anche quest'anno Elena Sofia Ricci lancia l’appello per garantire aiuti invernali alle famiglie rifugiate e sfollate. - facebook.com Vai su Facebook
Unhcr lancia la campagna “Emergenza Inverno”: la testimonianza di Hamoud, padre di quattro figli in Siria che lotta per salvare la famiglia - È questa la drammatica realtà che milioni di rifugiati e sfollati stanno affrontando in questo momento in paesi come ... Secondo tpi.it
Parte campagna per raccolta fondi dell’Unhcr ‘Emergenza Inverno’ - Parte la campagna di raccolta fondi 'Emergenza Freddo' di Unhcr che serviranno a finaziare ... Da espansionetv.it
Solidarietà: Unhcr Italia, lanciata la campagna “Emergenza Inverno” per rifugiati in Ucraina, Moldavia, Afghanistan, Pakistan, Siria, Giordania e Libano - "Emergenza Inverno”: è la campagna solidale lanciata da Unhcr Italia, l’agenzia Onu per i rifugiati, con l'obiettivo di raccogliere fondi per fornire subito aiuti salvavita alle popolazioni di Paesi c ... Come scrive agensir.it