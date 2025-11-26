UnfatheredByJapan l’appello di un docente italiano per i figli

Roma, 26 nov. (askanews) – “UnfatheredByJapan” (Non più padre per mano del Giappone, ndr): si intitola così il diario che Michele Dall’Arno, docente universitario di fisica in Giappone, ha aperto su YouTube da quando, lo scorso 31 ottobre, la moglie ha lasciato la loro casa a Toyohashi, a sud-ovest di Tokyo, portando con sé i loro tre figli di sette, cinque e due anni, cambiando loro scuola e città, senza permettergli poi di avere alcun contatto con loro. Una pagina online dove legge i libri preferiti dai figli prima della buonanotte, “cercando di compensare la loro assenza con la speranza che la vedano”, lancia appelli alla moglie, dopo la sua richiesta di separazione, perché accetti di dialogare e di arrivare a un accordo sull’affido condiviso dei bambini, e racconta le vicissitudini di un genitore che si scontra con un sistema “che premia il genitore che ha rapito i bambini, riconoscendogli l’affidamento dei figli”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it