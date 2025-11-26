Under 30 scatenati over 60 fermi | il Black Friday divide Padova

Padovaoggi.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il “venerdì nero”, ormai dilatato a settimana intera, continua a essere un affare generazionale. A confermarlo è l’indagine di Confcommercio Veneto e Unioncamere Veneto, che fotografa un Black Friday particolarmente attrattivo per i padovani più giovani. A trainare il Black Friday sono i. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Under 30 Scatenati Over