Una studentessa dice | Non amo la letteratura La risposta di Pennac | I libri popolano l’interiorità e aiutano a costruire mondi intelligenti dentro di sé
A Prato oltre 1000 studenti hanno assistito a un incontro con protagonista il celebre scrittore francese Daniel Pennac. Il docente ha chiarito fin dall’inizio il suo sguardo sui giovani, affermando che non parla “né a degli alunni né a dei clienti, ma a dei bambini e a degli adolescenti”, rifiutando l’idea dei ragazzi come consumatori o come semplici destinatari di voti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
