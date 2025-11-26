Una serata omaggio a Lucio Dalla | La Quarta Luna in concerto sul palco del Rosmini

Sabato 29 novembre, alle 20,30, torna la musica dal vivo sul palco del Teatro Rosmini di Borgomanero con un concerto tributo a Lucio Dalla.Protagonista sarà la band La Quarta Luna, che si esibirà in uno spettacolo intenso e ricco di emozioni che celebra uno dei più grandi cantautori italiani. Un. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Scopri altri approfondimenti

Trieste rende omaggio ai 160 anni della guardia costiera con una serata dedicata alla storia e al servizio in mare - facebook.com Vai su Facebook

Una serata omaggio a Lucio Dalla: La Quarta Luna in concerto sul palco del Rosmini - Sabato 29 novembre, alle 20,30, torna la musica dal vivo sul palco del Teatro Rosmini di Borgomanero con un concerto tributo a Lucio Dalla. Riporta novaratoday.it

Banca di Bologna celebra Lucio Dalla con una serata tra musica, parole e cultura - Nella prestigiosa Sala Convegni di Palazzo De’ Toschi, Banca di Bologna ha ospitato una serata speciale dedicata alla memoria di Lucio Dalla, icona indimenticabile della cultura e della musica italian ... Come scrive bolognatoday.it

A Mattinata serata in memoria di Lucio Dalla - L’amico di una vita, il suo mentore, il confidente che per 30 anni è rimasto al fianco di Lucio Dalla. Secondo rainews.it