Una serata con Pio e Amedeo per Oi Vita Mia al The Space Roma

Una sala piena, una domenica sera e la voglia di tornare a ridere e commuoversi con il cinema italiano: al The Space Cinema Roma Parco De’ Medici arriva “Oi Vita Mia”, accompagnato da Pio e Amedeo, che incontreranno il pubblico in una serata speciale pensata per trasformare una semplice proiezione in un momento condiviso e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Una serata con Pio e Amedeo per “Oi Vita Mia” al The Space Roma

Leggi anche questi approfondimenti

Pio e Amedeo hanno deciso di occuparsi personalmente dell’allestimento del nostro The Space Cinema. E hanno documentato tutto. ?Una Serata Con 25 novembre dal vivo nel The Space Cinema Napoli e in collegamento live in tutti i The Space Ci - facebook.com Vai su Facebook

Pio e Amedeo: "Oi vita mia vi farà ridere e commuovere. Rimetterci le pellicce per un ritorno di Emigratis? Mai dire mai perché..." - L'intervista - Pio e Amedeo tornano al cinema con 'Oi vita mia' nel loro primo film da registi e si raccontano ad Affaritaliani ... Come scrive affaritaliani.it

Napoli, Pio e Amedeo al The Space per l'anteprima di “Oi vita mia” - Il The Space Cinema Napoli ospiterà martedì 25 novembre alle ore 21:00 l’anteprima esclusiva di “Oi Vita Mia” con un incontro con Pio ... Scrive ilmattino.it

Pio e Amedeo, l’intervista: "I giovani di oggi sono troppo supponenti. Siamo fieri di essere un esempio" - I due attori tornano al cinema col film “Oi vita mia”, con la partecipazione straordinaria di Lino Banfi. Si legge su today.it