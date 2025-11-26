Una pasticceria della provincia di Latina nella guida del Gambero Rosso

Latinatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è anche una attività pontina tra quelle premiate dal Gambero Rosso. Si tratta di “Bruno d'Angelis Pasticcere” di Fondi che è stata inserita nella guida “Pasticceri e pasticcerie 2026”.Nei mesi scorsi, infatti, gli ispettori della famosissima guida hanno fatto visita all’attività di via Madonna. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

pasticceria provincia latina guidaUna pasticceria della provincia di Latina nella guida del Gambero Rosso - Si tratta di “Bruno d'Angelis Pasticcere” che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento delle "due torte” nella guida “Pasticceri e pasticcerie 2026”. Segnala latinatoday.it

Panettone Maximo, cinque le pasticcerie della provincia di Latina che puntano alla finale - L'obiettivo è entrare tra le 20 che il 30 novembre si contenderanno la vittoria del famoso festival nazionale del panettone artigianale ... Secondo latinatoday.it

Gambero Rosso premia le migliori pasticcerie italiane: tre sono padovane e rappresentano tutto il Veneto. La classifica - Sale a 33 il numero delle insegne che ottengono il massimo riconoscimento delle Tre Torte, a cui si aggiunge, comme ... ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pasticceria Provincia Latina Guida