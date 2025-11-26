Una pasticceria della provincia di Latina nella guida del Gambero Rosso

C’è anche una attività pontina tra quelle premiate dal Gambero Rosso. Si tratta di “Bruno d'Angelis Pasticcere” di Fondi che è stata inserita nella guida “Pasticceri e pasticcerie 2026”.Nei mesi scorsi, infatti, gli ispettori della famosissima guida hanno fatto visita all’attività di via Madonna. 🔗 Leggi su Latinatoday.it