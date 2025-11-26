N ella puntata di stasera 26 novembre di Chi l’ha visto? – su Rai 3 e RaiPlay alle 21.20 – Federica Sciarelli darà aggiornamenti riguardo a uno dei fatti di cronaca ancora irrisolti, quello della morte di Liliana Resinovich. Al vaglio una nuova testimonianza che potrebbe far luce sulle ultime ore di vita della donna triestina, scomparsa nel 2021. In studio ci sarà il fratello della vittima. Gli altri casi della puntata sono il suicidio di Claudio Mandia e l’omicidio di Marzia Capezzuti. “Dove nessuno guarda, Il caso Elisa Claps”, la clip con Federica Sciarelli X Leggi anche › Si scava per trovare Adinolfi, e forse Emanuela Orlandi: le anticipazioni di “Chi l’ha visto?” di stasera Chi l’ha visto?, anticipazioni stasera 26 novembre diretta puntata su Rai 3 e Raiplay. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Una nuova testimonianza potrebbe far luce sulla morte della pensionata triestina