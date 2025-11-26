Una nuova eKsperience per Johnny Take Uè al Corso Vittorio Emanuele a Napoli

NAPOLIJohnny Take Uè torna a sorprendere Napoli. Il brand di Giovanni Kahn della Corte, già ideatore del celebre brevetto della pizzeria itinerante su tre ruote, inaugura un nuovo capitolo nel suo flagship store al Corso Vittorio Emanuele grazie alla collaborazione con Raffaello De Roma, chef e interprete contemporaneo della tradizione gastronomica campana. Una sinergia che promette un’esperienza rinnovata – anzi, una vera “eKsperience” – capace di unire l’identità pop di Johnny Take Uè alla sensibilità culinaria di una trattoria contemporanea: sapori riconoscibili, eleganza nelle presentazioni, ingredienti freschi e stagionali e un approccio moderno ma senza estremismi. 🔗 Leggi su Primacampania.it

