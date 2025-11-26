Una Hotels da regina a brutto anatroccolo Difesa e rimbalzi | crollo rispetto a un anno fa

Difesa, rimbalzi, produttività degli esterni e rendimento degli italiani. Non solo le analisi di questo periodo, ma pure le mere cifre, delineano il quadro complessivo della crisi che sta attraversando l’ Una Hotels, che con quella di domenica a Trapani ha collezionato la sesta sconfitta consecutiva in serie A, frutto pure di un calendario non facile, la nona in dieci partite considerando la Fiba Europe Cup. Prestazioni che hanno prodotto un crollo verticale in classifica rispetto alla passata stagione (i biancorossi sono penultimi per punti, dodicesimi per differenza canestri; dopo nove turni, nel 20242025, erano invece brillantemente quinti) dovuto principalmente al crollo dell’efficienza in retroguardia, a un drastico calo nel presidiare i tabelloni, nonché proteggere il proprio ferro, e a un minore impatto offensivo del reparto esterni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

