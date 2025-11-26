Una doppia amichevole di calcio contro la violenza sulle donne

Brindisireport.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MESAGNE - L'Apssd Virtus Mater Domini di Mesagne ha organizzato una doppia amichevole di calcio nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, i campi sportivi della Misericordia hanno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

doppia amichevole calcio controUna doppia amichevole di calcio contro la violenza sulle donne - L’iniziativa ha voluto sottolineare come la vera forza non sia nella prepotenza, ma nella capacità di collaborare, ascoltare e valorizzare l’altro ... Lo riporta brindisireport.it

doppia amichevole calcio controCalcio femminile, le convocate dell’Italia per le amichevoli contro gli USA: Pavan la novità negli States - L'Italia affronterà gli USA in una doppia amichevole di calcio femminile: appuntamento il 29 novembre a Orlando e il 2 dicembre a Fort Lauderdale, le ... oasport.it scrive

doppia amichevole calcio controConvocate Italia femminile, le scelte del ct Soncin per la doppia amichevole a stelle e strisce contro gli Stati Uniti! Tanta Juve, ma non solo: l’elenco completo - Le azzurre affronteranno in una doppia amichevole negli USA la nazionale 4 volte Campionessa del Mondo L’Italia affronterà gli USA in una doppia amichevol ... calcionews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Doppia Amichevole Calcio Contro