Una doppia amichevole di calcio contro la violenza sulle donne

MESAGNE - L'Apssd Virtus Mater Domini di Mesagne ha organizzato una doppia amichevole di calcio nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, i campi sportivi della Misericordia hanno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Altre letture consigliate

Il Commissario Tecnico della Nazionale femminile di calcio Andrea Soncin ha convocato 28 Azzurre per la doppia amichevole negli USA - facebook.com Vai su Facebook

Le convocate del Ct #Soncin per la doppia amichevole con gli USA tinyurl.com/3dprhaxa #Nazionale #Azzurre #LeAzzurreSiamoNoi Vai su X

Una doppia amichevole di calcio contro la violenza sulle donne - L’iniziativa ha voluto sottolineare come la vera forza non sia nella prepotenza, ma nella capacità di collaborare, ascoltare e valorizzare l’altro ... Lo riporta brindisireport.it

Calcio femminile, le convocate dell’Italia per le amichevoli contro gli USA: Pavan la novità negli States - L'Italia affronterà gli USA in una doppia amichevole di calcio femminile: appuntamento il 29 novembre a Orlando e il 2 dicembre a Fort Lauderdale, le ... oasport.it scrive

Convocate Italia femminile, le scelte del ct Soncin per la doppia amichevole a stelle e strisce contro gli Stati Uniti! Tanta Juve, ma non solo: l’elenco completo - Le azzurre affronteranno in una doppia amichevole negli USA la nazionale 4 volte Campionessa del Mondo L’Italia affronterà gli USA in una doppia amichevol ... calcionews24.com scrive