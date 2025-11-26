Nei primi dieci mesi del 2025 sono state 223 le persone denunciate e 25 quelle arrestate per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori o violenza sessuale in provincia di Lucca. Un quadro "stabile" – non per questo confortante – rispetto agli anni precedenti, illustrato dal comandante dei carabinieri Michele Lastella proprio per il 25 novembre. "I dati relativi al territorio sono in linea con quelli nazionali, dove fino a ottobre sono stati oltre 40mila i reati perseguiti dai carabinieri nell’ambito del codice rosso – sottolinea il colonnello -. A Lucca, dove l’arma interviene nell’80% di questi casi, sono stati circa uno al giorno da inizio anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Un "Violenzametro" dei carabinieri per non aver paura a denunciare