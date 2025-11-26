Un viaggio tra letteratura e sapori antichi | a Cartura la serata dedicata ai menù deleddiani

Si è svolto ieri sera un evento esclusivo dedicato ai Menù Deleddiani, nell’ambito del progetto “Dalla Terra alla Tavola”, promosso da Confesercenti Sardegna in collaborazione con Confesercenti del Veneto Centrale. Il ristorante “Già che ci sei” di Cartura (PD) ha fatto da cornice a un’esperienza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Argomenti simili trattati di recente

Nell'ambito del 17° festival internazionale della letteratura di viaggio "D.H.Lawrence", il prossimo giovedì 27 novembre 2025 alle 17:30, la nostra autrice Susanna Lavazza presenterà il libro "Dal buio alla luce - Il bisso marino e Chiara Vigo" nella sala confere - facebook.com Vai su Facebook

Rivolte, tecnologia e società Un viaggio tra letteratura, arte e storia per immergerti in un passato non poi così lontano. Scopri le ultime notizie nella newsletter di questa settimana ? bit.ly/NewsMUSE14nov2… #newsMUSE Vai su X

Bancarella cucina a Oliva: "Viaggio tra sapori antichi" - Un affascinante viaggio tra mitologia e gastronomia antica ha vinto il 20° Premio Bancarella della Cucina. Segnala lanazione.it

Treno Reale-Carrozza Ristorante,viaggio negli antichi sapori - Nasce il Treno Reale | Carrozza Ristorante con l'obiettivo di fare un viaggio nel tempo e "un'esperienza gastronomica capace di portare gli ospiti al tavolo della storia, trasportandoli in altri ... Da ansa.it

A tavola con i Conti Guidi. Un viaggio nel Medioevo: sapori antichi e archeologia - CASTEL SAN NICCOLÒUna cena per assaporare il Medioevo, una sorta di viaggio tra gusto e storia, guidato dagli archeologi medievisti che con le loro ricerche hanno contribuito a dare vita al Museo ... Segnala lanazione.it