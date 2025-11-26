Un viaggio tra legalità musica e ispirazione | esce il libro del poliziotto rapper

Nel mese dedicato alla lettura e all'indomani del 25 novembre, data simbolo nella lotta contro la violenza sulle donne, esce “Revman, il poliziotto rapper: un viaggio tra legalità, musica e ispirazione”, il libro d’esordio di Sebastiano Vitale, agente della polizia palermitano di stanza a Milano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

