AREZZO In un’epoca in cui tutto corre veloce, rallentare diventa un gesto rivoluzionario. È l’invito che Francesco Albanese lancia con il suo nuovo libro " Leggendario della Toscana " (Editoriale Programma), disponibile da oggi in edicola in abbinamento facoltativo con La Nazione, al prezzo speciale di 8,90 euro oltre al quotidiano. Un volume che promette di riportare i lettori al piacere semplice e antico di ascoltare storie, leggende e racconti popolari che hanno attraversato secoli di memoria collettiva. Psicologo, psicoterapeuta e scrittore, Albanese da anni esplora l’immaginario toscano, già con titoli come "Storie, miti e leggende della Toscana" e "Insultario Toscano-Italiano". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un viaggio nella Toscana più autentica. Il libro tra leggende e tesori nascosti