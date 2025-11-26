Un viaggio nel mondo di Cesare Zavattini La scenografia gioca un ruolo chiave

‘Monologo in briciole’: un nome così semplice, eppure così profondo. Si tratta di un monologo di Vittorio Franceschi, il quale unisce per noi alcuni tratti dei racconti narrativi di Cesare Zavattini, fino a formare un’unica storia che alterna momenti spensierati a momenti di riflessione. Questo altalenarsi tra momenti di così diverso spessore è d’altronde una caratteristica molto conosciuta del lavoro di Zavattini, artista italiano che, nel corso della sua carriera, ha esplorato diversi campi tra cui quello scenografico, giornalistico e poetico, fino ad essere considerato il maggior esponente del cinema neorealista italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

