Un testo di Dino Buzzati e le miniere di zolfo in Sicilia il festival ' Totem' chiude l’anno con due spettacoli

Un fine settimana di spettacoli è quello in programma al Teatro Julio Cortazar di Pontelagoscuro per i due ultimi appuntamenti della stagione 2025 del festival 'Totem' promosso dal Teatro Nucleo.Sabato 29 alle 19 va in scena 'Ascesa e caduta di Velia Britti' della compagnia Binario30. Un’opera. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

