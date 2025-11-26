un rifugio sicuro appartamenti segreti per ospitare le donne vittime della violenza

Una casa per le donne vittime di violenza. A Rimini sono terminati i lavori di ristrutturazione e sistemazione di alloggi destinati a soluzioni abitative temporanee per donne vittime di violenza. Si tratta di un intervento reso possibile grazie a un finanziamento di 87mila euro ottenuto con un bando regionale. Dove si trova la casa non è stato comunicato, ed è logico che sia così. Deve rimanere un luogo segreto, per evitare che le donne, per altro spesso costrette a cercare un rifugio assieme ai propri figli, vengano rintracciate da chi le ha reso la vita oltre che impossibile, rischiosa. I lavori di manutenzione straordinaria hanno interessato sia l’esterno che l’interno dell’immobile dove è stata completamente ripensata la distribuzione degli spazi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

