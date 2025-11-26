Un rifugio antiatomico speciale dove il pubblico è protagonista

Dopo la Grande Apocalisse il pianeta Terra è ridotto a una desolata palude e gli esseri umani sopravvissuti sono pochissimi. È lo scenario, tra “dopobomba“ e clownerie, descritto da “ Post-Apocalyptique Clown Show “, spettacolo teatrale in scena al teatro Binario 7 venerdì alle 20.30. Tra i sopravvissuti c’è il “Prof“, che vive accampato tra bidoni radioattivi e calcinacci: il suo vecchio giradischi e la sua pila di libri sembrano essere l’unica eredità di un’umanità perduta. Nel suo sgangherato rifugio c’è spazio anche per la tomba del suo amato cane Dudù, che lo stesso Prof cerca di riportare in vita attraverso strani e goffi esperimenti chimici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un rifugio antiatomico “speciale“ dove il pubblico è protagonista

