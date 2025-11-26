Un Professore 3: giovedì 2711 in prima serata su Rai1 due nuove lezioni di filosofia con Alessandro Gassmann. Nelle puntate precedenti, Dante e Simone sono costretti ad abbandonare la loro storica villa, iniziando una nuova fase della loro vita presso la casa della nonna Virginia. Nel frattempo al liceo Da Vinci arriva Anita come supplente d’inglese, che riapre vecchie dinamiche con Dante e introduce nuove tensioni tra gli studenti. La sorpresa più grande per Dante arriva quando scopre che la donna conosciuta in palestra è Irene, la nuova preside pronta a rivoluzionare l’istituto. L’ambiente scolastico si anima ulteriormente con l’arrivo del professor Leone Rocci, ex studente di Dante, e dei nuovi alunni: Greta, brillante e provocatoria, e Zeno, timido e segnato da difficoltà familiari. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Un Professore 3: le anticipazioni di giovedì 27 novembre