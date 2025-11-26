Un Posto Al Sole Anticipazioni Dall’01 Al 05 Dicembre 2025 | La Scelta Di Marina L’Addio Di Raffaele!

Anticipazioni Un Posto al Sole 1-5 dicembre 2025: Marina prende una decisione drastica, Raffaele pronto a lasciare Palazzo Palladini. Tensione, svolte e colpi di scena imperdibili. Anticipazioni Un Posto al Sole 1-5 dicembre 2025: Marina affronta una decisione drastica che sconvolge gli equilibri. Roberto scopre che Gennaro ha ancora carte pericolose da giocare. Raffaele prepara il suo ultimo presepe prima dell’addio a Palazzo Palladini. Renato e Otello tentano un salvataggio in extremis ma senza successo. Tensione, colpi di scena e scelte irreversibili scuoteranno la settimana. Anticipazioni Un Posto al Sole 1-5 dicembre 2025: Marina prende una decisione drastica che cambia tutto mentre Roberto scopre le nuove mosse di Gennaro. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

