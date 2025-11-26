Un Posto Al Sole Anticipazioni Dall’01 Al 05 Dicembre 2025 | La Scelta Di Marina L’Addio Di Raffaele!
Anticipazioni Un Posto al Sole 1-5 dicembre 2025: Marina prende una decisione drastica, Raffaele pronto a lasciare Palazzo Palladini. Tensione, svolte e colpi di scena imperdibili. Anticipazioni Un Posto al Sole 1-5 dicembre 2025: Marina affronta una decisione drastica che sconvolge gli equilibri. Roberto scopre che Gennaro ha ancora carte pericolose da giocare. Raffaele prepara il suo ultimo presepe prima dell’addio a Palazzo Palladini. Renato e Otello tentano un salvataggio in extremis ma senza successo. Tensione, colpi di scena e scelte irreversibili scuoteranno la settimana. Anticipazioni Un Posto al Sole 1-5 dicembre 2025: Marina prende una decisione drastica che cambia tutto mentre Roberto scopre le nuove mosse di Gennaro. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
Scopri altri approfondimenti
Vinicio ricadrà ancora nelle vecchie debolezze? Domani a , ecco le trame di ì : -->> https://www.tvsoap.it/2025/11/un-posto-al-sole-anticipazioni-26-novembre-2025-trama/ - facebook.com Vai su Facebook
Un posto al sole per Whoopi Goldberg: "Napoli come la mia New York, siamo tutti figli della stessa Terra" (di C. Prestisimone) Vai su X
Un Posto al Sole: anticipazioni da lunedì 24 a venerdì 28 novembre! Gennaro è spacciato - Nelle nuove puntate di Un Posto al Sole, tensioni, accuse pubbliche e difficili decisioni cambieranno gli equilibri a Palazzo Palladini. Riporta serial.everyeye.it
Un Posto al Sole, anticipazioni 25 novembre: Gennaro Gagliotti all'angolo, Alice vuole riavvicinarsi a Vinicio - Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. Si legge su msn.com
Un Posto al Sole, prossime anticipazioni: Gennaro ko, cosa ha scoperto Roberto - Gli spoiler di Un Posto al sole rivelano diversi colpi di scena: Roberto fa una scoperta su Gennaro, e Raffaelle fa un regalo al condominio ... Come scrive msn.com