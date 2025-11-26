un passo concreto per la riforma dei trattati il voto in ue letto da benifei

Qualcosa si rimette in moto a Bruxelles. Il Parlamento europeo, infatti, ha approvato ieri la “Relazione sugli aspetti istituzionali del Rapporto sul futuro della competitività europea (Rapporto Draghi)”, rimettendo in moto — dopo un anno e mezzo di blocco — la partita della riforma dei trattati. Un voto che ha ricompattato la maggioranza Ursula (nonostante più di un mugugno in seno al Ppe) e ha restituito al Parlamento un ruolo d’iniziativa politica. Brando Benifei, eurodeputato del Pd e relatore del rapporto, spiega perché questo passaggio non è solo procedurale ma strategico per il futuro dell’Unione. 🔗 Leggi su Formiche.net

