Un passo concreto per la riforma dei trattati Il voto in Ue letto da Benifei
Qualcosa si rimette in moto a Bruxelles. Il Parlamento europeo, infatti, ha approvato ieri la “Relazione sugli aspetti istituzionali del Rapporto sul futuro della competitività europea (Rapporto Draghi)”, rimettendo in moto — dopo un anno e mezzo di blocco — la partita della riforma dei trattati. Un voto che ha ricompattato la maggioranza Ursula (nonostante più di un mugugno in seno al Ppe) e ha restituito al Parlamento un ruolo d’iniziativa politica. Brando Benifei, eurodeputato del Pd e relatore del rapporto, spiega perché questo passaggio non è solo procedurale ma strategico per il futuro dell’Unione. 🔗 Leggi su Formiche.net
Leggi anche questi approfondimenti
Secondo GHG Inventory completato! Un passo concreto verso la sostenibilità. Siamo orgogliosi di annunciare la chiusura del nostro secondo GHG Inventory (emissioni 2024), un’attività fondamentale per misurare e monitorare le emissioni di gas serra della n - facebook.com Vai su Facebook
Dal Campidoglio un passo concreto per Castelverde: approvata la memoria che avvia lo studio della nuova viabilità verso la Metro C (Pantano e Graniti). Un segnale di attenzione per le periferie odisseaquotidiana.com/2025/10/memori… #Roma #Mobilità #Tr Vai su X
Un passo (concreto) per la riforma dei trattati. Il voto in Ue letto da Benifei - Il Parlamento europeo, infatti, ha approvato ieri la “Relazione sugli aspetti istituzionali del Rapporto sul futuro della competitività europea (Rapporto Dragh ... Segnala formiche.net
Sentenza Ue sul matrimonio egualitario e riforma dei Trattati: perché le coppie LGBTI italiane restano ancora straniere a casa propria - Buone notizie: proprio ieri il Parlamento europeo ha approvato una relazione che chiede di riaprire la Convenzione per riformare i Trattati, superare i veti e rafforzare le competenze dell’Unione. Da gay.it