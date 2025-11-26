Un paese in sciopero contro il riarmo e i bassi salari

Riarmo, austerità e bassi salari. Sono le cause principali che hanno spinto a convocare due scioperi generali nei prossimi giorni: i sindacati di base Cub, Sgb, Cobas, Clap, Usb, Usi . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Un paese in sciopero contro il riarmo e i bassi salari

