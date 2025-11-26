un onirico racconto di una grande donna

Lo spettacolo si apre con l o scricchiolio di un’altalena, all’orizzonte s’intravvede il mare, un fantasma? si dondola prima di narrare le vicende di Beatrice Mastrogiovanni Tasca di Cutò; l a donna che ha dato i natali all’Autore del Gattopardo. Sonia Bergamasco anche in questa interpretazione non delude il pubblico. Danza e narra, narra e rievoca; recita così magistralmente che pare di essere insieme a lei al l’ultimo ballo e poi sotto le bombe. Uno spettacolo intenso, intriso di malinconia e ricordi, dove tutta la straordinarietà di Beatrice Mastrogiovanni Tasca di Cutò prorompe sul palco. Dove realtà e mito si mescolano regalando al pubblico attimi di un’inten sità inenarrabili. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

