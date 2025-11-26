Un nuovo piano nazionale sull’edilizia scolastica in attesa della riforma delle Province

Ilpiacenza.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono conclusi ieri alle 18.30 i lavori della prima giornata dell’Assemblea nazionale dell’Unione delle Province d’Italia, in corso al Teatro Apollo di Lecce. La mattinata è stata segnata dall’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre il pomeriggio ha visto lo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

un nuovo piano nazionale sull8217edilizia scolastica in attesa della riforma delle province

© Ilpiacenza.it - «Un nuovo piano nazionale sull’edilizia scolastica in attesa della riforma delle Province»

Approfondisci con queste news

Zanni: “Un nuovo piano nazionale sull’edilizia scolastica in attesa della riforma delle Province” - Si sono conclusi ieri nel tardo pomeriggio i lavori della prima giornata dell’Assemblea nazionale dell’Unione delle Province d’Italia, in corso al Teatro Apollo di Lecce. Da sassuolo2000.it

Salute visiva 2026: il nuovo Piano Nazionale per proteggere la vista di tutti - La vista incide sulla qualità della vita, sull’autonomia e persino sulla capacità di lavorare o studiare. Riporta iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Piano Nazionale Sull8217edilizia