Un nuovo murales per il benessere di chi affronta la radioterapia
Un murales all’interno della sala di radioterapia oncologica all’ospedale maggiore, con l’intento di “umanizzare” gli ambienti ospedalieri per un maggior benessere psicofisico del paziente. L’opera “Abbiamo un sogno”, presentata stamattina alla presenza dei vertici di Asugi e delle autorità. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
