La Germania compie un nuovo passo nel rafforzamento della propria postura di difesa e di quella della Nato con la presentazione ufficiale della nuova versione del carro armato Leopard, denominata “2A8”. Il mezzo, sviluppato dal consorzio europeo (a trazione tedesca) Knds e svelato pubblicamente lo scorso 19 novembre a Monaco alla presenza del ministro della Difesa Boris Pistorius, mantiene la configurazione classica dei Leopard ma integra soluzioni tecnologiche di nuova generazione. Berlino ha già ordinato 123 esemplari, con le prime unità operative nel 2027 dopo il completamento dei test. Parallelamente, la Bundeswehr sta modernizzando la flotta esistente allo standard Leopard 2A7A1: una volta ultimate tutte le consegne, nel 2030 la Germania disporrà complessivamente di 430 carri armati principali. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Un nuovo carro tedesco per il fianco orientale della Nato. Ecco il Leopard 2A8

