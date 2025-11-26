Un Natale solidale che unisce ambiente e bambini di Chernobyl
Nel Natale 2025, la tradizione dei doni incontra un modo diverso di prendersi cura del pianeta e delle persone più fragili. Con EcoNatale, Legambiente e l’Associazione Italiana Scatolifici trasformano le confezioni regalo in strumenti concreti di tutela ambientale e sostegno ai bambini ancora segnati dall’eredità di Chernobyl. Un Natale che intreccia ambiente e diritti dei . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Argomenti simili trattati di recente
Per un Santo Natale solidale, nella tua azienda, con i tuoi colleghi, con i tuoi amici… - facebook.com Vai su Facebook
Post Edited: Torna il Panettone “Fatto per Bene”: il Natale solidale di Emergency Vai su X
Regali di Natale aziendali solidali: 6 idee di valore e impatto - Dalle donazioni ai prodotti a km 0, un gesto che rafforza il brand e aiuta la comunità. Segnala eroicafenice.com
Natale: Progetto Itaca, con i regali solidali si sostengono le attività a favore di persone con disagio mentale le loro famiglie - Il Natale è il momento perfetto per unire la gioia del dono alla possibilità di fare del bene. Riporta agensir.it
WWF: A Natale fai un regalo che pensa alla Natura - Sullp shop online del WWF scopri i prodotti solidali per trasformare il Natale 2025 in un gesto d’amore per il Pianeta. Lo riporta alternativasostenibile.it