Un murale per Rossella Nappini alla stazione San Filippo Neri

Alla stazione ferroviaria San Filippo nascerà un murale dedicato a Rossella Nappini, l’infermiera dell’omonimo ospedale uccisa dall’ex compagno nel 2023 a Monte Mario. "Con questo murale vogliamo lasciare un segno visibile e permanente del nostro impegno contro la violenza sulle donne. La memoria. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Rossella Nappini, condannato all'ergastolo l'ex compagno dell'infermiera - I giudici della prima corte d'Assise di Roma hanno condannato all'ergastolo Adil Harrati, il 46enne di origine marocchina, imputato nel processo per l'omicidio di Rossella Nappini, l'infermiera di 52 ... Come scrive romatoday.it

Rossella Nappini uccisa dall'ex, il progetto del matrimonio e l'omicidio. La sorella: "Lui si era incaponito" - Rossella Nappini, due figli e un lavoro come infermiera, lo scorso settembre è stata uccisa nell'androne di un palazzo di ... Segnala romatoday.it

Rossella Nappini, vestita da sposa per l'addio: l'ultimo saluto all’infermiera uccisa a coltellate - La famiglia l'ha vestita di bianco, con il vestito da sposa che fu della sorella Monica. Scrive ilgazzettino.it