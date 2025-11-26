Il rullo dei tamburi. Gli applausi e i cori. Le parole delle testimonianze. Una mattina all’insegna del "rumore" contro la violenza di genere quella ospitata ieri nel Cortile delle Dogane di Palazzo Vecchio a Firenze. Il flash mob, intitolato appunto ’Un minuto di rumore’, è stato organizzato da QN per le Donne e dal Comune di Firenze, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ragazze e ragazzi di varie scuole (Liceo Michelangiolo, Istituto Tecnico Agrario, Liceo Pascoli, Liceo Da Vinci e Istituto per il Turismo Marco Polo) hanno raccontato le proprie esperienze e visioni, accompagnati dalle percussioni del Liceo musicale Dante diretti dal maestro Sergio Odori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un minuto di rumore: "Cultura, educazione e rispetto per una vera parità di genere"