Un minuto di rumore | Cultura educazione e rispetto per una vera parità di genere
Il rullo dei tamburi. Gli applausi e i cori. Le parole delle testimonianze. Una mattina all’insegna del "rumore" contro la violenza di genere quella ospitata ieri nel Cortile delle Dogane di Palazzo Vecchio a Firenze. Il flash mob, intitolato appunto ’Un minuto di rumore’, è stato organizzato da QN per le Donne e dal Comune di Firenze, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ragazze e ragazzi di varie scuole (Liceo Michelangiolo, Istituto Tecnico Agrario, Liceo Pascoli, Liceo Da Vinci e Istituto per il Turismo Marco Polo) hanno raccontato le proprie esperienze e visioni, accompagnati dalle percussioni del Liceo musicale Dante diretti dal maestro Sergio Odori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
IMPERIA: FIOCCHETTI ROSSI E UN "MINUTO DI RUMORE", IL LICEO VIEUSSEUX DICE BASTA ALLA VIOLENZA SULLE DONNE - facebook.com Vai su Facebook
A Firenze 'minuto di rumore' per donne vittime violenza. Flash mob con studenti. Funaro: 'Tenere sempre alta attenzione' #ANSA Vai su X
Un minuto di rumore: "Cultura, educazione e rispetto per una vera parità di genere" - Una mattina all’insegna del "rumore" contro la violenza di genere quella ospitata ieri nel Cortile delle Dogane di Palazzo ... Segnala lanazione.it
A Firenze 'minuto di rumore' per donne vittime violenza - Cortile della Dogana di Palazzo Vecchio gremito questa mattina di studenti e non solo per il flash mob 'Un minuto di rumore', organizzato dalle testate del gruppo Monrif (La Nazione, Il Giorno, Il Res ... Come scrive msn.com
Un minuto di rumore per cambiare. L’Asl in campo al fianco dei giovani. “L’educazione batte gli stereotipi” - Giampaolo seguiva il bambino durante i collegamenti con la classe e si rese conto che c'erano delle dinamiche ... Segnala msn.com