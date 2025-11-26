Un look audace per Natale? Quello dell' attrice in equilibrio su maxi trampoli body rosso e fiocco in testa

C hiunque ha presente quei tacchi troppo alti che si tengono nella scarpiera praticamente tutto l’anno perché sono belli, ma «chi me lo fa fare». Ecco, per Kate Beckinsale quei tacchi sono scarpe da ginnastica. L’attrice britannica – famosa per i suoi ruoli in Serendipity e Pearl Harbor – non “soffre di vertigini”, anzi le ama, e lo ha dimostrato a Los Angeles. Poco prima di sedersi sulla poltrona del Jimmy Kimmel Live! per presentare il suo prossimo film Wildcat, Kate Beckinsale è stata immortalata con un paio di stivali platform che l’hanno sollevata di ben 25 centimetri da terra. Una passione di lunga data, quella per le altezze, che ormai è diventata una cifra stilistica dell’attrice. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un look audace per Natale? Quello dell'attrice in equilibrio su maxi trampoli, body rosso e fiocco in testa

